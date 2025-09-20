Primavera, rimonta e controrimonta: Fiorentina-Lecce finisce 3-2
La Fiorentina vince in rimonta una partita incredibile al Viola Park contro il Lecce. I viola passano in vantaggio dopo 6 minuti con Braschi, che realizza un rigore che si era guadagnato Mazzeo. I salentini però non ci stanno e tra il 29' e il 41' ribaltano la gara con le reti di Milojevic, che ribatte in porta un penalty inizialmente parato da Leonardelli, e Pacia. Nel finale della prima frazione poi su una punizione battuta da Angiolini Penev si fa ingannare da un tentativo di intervento di Sanchez e i viola rimettono tutto in parità.
Si va all'intervallo sul 2-2. Nella ripresa la Fiorentina riesce a vincere grazie a Conti che, entrato al 70' per Montenegro, realizza all'80' la rete del definitivo 3-2. La Fiorentina torna così a vincere dopo la sconfitta di Roma e vola in testa alla classifica, almeno per qualche ora, a quota 10 punti come il Genoa.
