Della Rocca vota Nicolussi: "È lui il play viola. Ma in mezzo manca fisicità"

vedi letture

Francesco Della Rocca, ex calciatore che è stato allenato da Stefano Pioli al Bologna e che ha giocato anche nella Fiorentina, ora scout del Bologna, è intervenuto oggi su Radio FirenzeViola: "Mi pare evidente che la Fiorentina stia faticando parecchio ma siamo solo alle prime partite e le cause possono essere tante. Ci aspettavamo tutti però un avvio diverso. Adesso arriva il Como, avversario fastidioso, e sarà per la Fiorentina un test importante per valutare il valore di questa squadra".

Crede che i giocatori di cui è fatta questa rosa si sposi con l'idea di calcio di Pioli?

"Per come lo conosco io, il mister è sempre stato bravo ad adattarsi con la rosa che ha a disposizione. Non adotta solo un modulo di gioco ma ne usa tanti. Penso che presto troverà la chiave tattica giusta e soprattutto la collocazione ai suoi calciatori. Tutto per ora è legato ai risultati, ma Pioli saprà uscirne e adattarsi".

Vederlo insistere sulla linea a tre non è strano?

"Evidentemente in questo momento, i giocatori che ha a disposizione li vede meglio con questo sistema. Sicuramente avrà fatto le sue valutazioni prima".

Spostandoci a centrocampo, crede che Nicolussi, Fagioli e Fazzini potrebbe essere una soluzione per la linea mediana?

"Il gioco passa da lì e queste sono scelte giuste. La Fiorentina ha giocatori di qualità in mezzo al campo e quindi le soluzioni non mancano. Nicolussi è un ottimo regista e per me deve giocare in una linea a tre. Gli altri sono due mezzali di qualità, che hanno precisione nell'ultimo passaggio. Certo, manca un po' di fisicità là in mezzo…"