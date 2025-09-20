Il Bologna ai piedi di Orsolini: 250 presenze con anche il gol più tardivo nella storia
Sabato da ricordare per Riccardo Orsolini. L’attaccante del Bologna, che ha deciso all’ultimo respiro la gara vinta 2-1 con il Genoa, ha giocato oggi la partita numero 250 in Serie A nella sua carriera.
Il rigore all’ultimo secondo - secondo quanto riferito da Opta il più tardivo, al minuto 98.38, nella storia del Bologna in Serie A - consente inoltre a Orsolini di raggiungere Beppe Signori a quota 67 reti, all’undicesimo posto nella classifica dei marcatori all time in Serie A della formazione rossoblù. Il prossimo nel mirino, raggiungibile già in questa stagione, è Gino Cappello, decimo in questa particolare graduatoria con 75 reti nel massimo campionato italiano.
La curiosità è legata ai precedenti di Orsolini con il Genoa, fino a oggi autentica bestia nera dell’esterno offensivo marchigiano. Nei dieci precedenti giocati in campionato con i liguri, infatti, Orsolini aveva conquistato appena quattro pareggi e per il resto rimediato solo sconfitte, senza riuscire a trovare mai la vittoria. Un tabù sfatato proprio a un soffio dalla fine della partita: difficile trovare modo migliore.
