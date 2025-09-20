Serie A: Verona-Juventus 1-1, i bianconeri mancano il poker di vittorie

Nell'anticipo della quarta giornata di Serie A, la Juventus rallenta contro il Verona e manca il poker di vittorie in campionato: al Bentegodi finisce 1-1. Bianconeri comunque primi in classifica in attesa del Napoli, impegnato lunedì contro il Pisa. A sbloccare il match è Conceiçao al 19': il portoghese vince un rimpallo con Bernede, salta netto Serdar e dal limite fa partire un sinistro rasoterra che buca Montipò.

L'Hellas trova il pareggio al 44': Joao Mario colpisce il pallone con un braccio, dal dischetto Orban non sbaglia e realizza il suo primo gol in Serie A. Nella ripresa annullato un gol di Serdar per fuorigioco, Di Gregorio attento su Orban e Frese. Male Vlahovic.