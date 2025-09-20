Roma, Gasperini su Pellegrini: "Se è inviso a club e tifo non lo recupero"

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Pellegrini? Per me è un giocatore potenzialmente molto forte. Poi ci sono le prestazioni, fisicamente è fuori da mesi e questa è una partita che va oltre, ma lui è inserito nella squadra. Quando è il momento di farlo giocare? Domani? Perché no, ma non lo so ancora. Quanti minuti ha? Non lo so, ma fisicamente sta bene". Così Gian Piero Gasperini alla vigilia del derby. "Mi aspeto diventi anche un atleta, perché le potenzialità sono altissime - ha aggiunto -.

Lo è stato a tratti, ma questo era giocatore della nazionale e Gattuso lo aspetta ancora. Però c'è bisogno della condizione atletica". E poi ancora: "Pellegrini lo recupero io da solo? Ma se è inviso a società e piazza non lo posso fare. A me serve il miglior Pellegrini e se lo recuperiamo abbiamo un giocatore di livello, altrimenti abbiamo un problema. Poi lo ripeto, per me non è un attaccante, ma un centrocampista". (ANSA).