Conti e il primo gol in Primavera: "Che emozione, lavoravo per questo. Galloppa ci deve la cena"

Gabriele Conti, centrocampista classe 2006 della Fiorentina Primavera e autore del gol vittoria nel 3-2 interno contro il Lecce ha così parlato ai canali ufficiali: "E' stata un'emozione forte perché dal ritiro lavoravo molto e ci speravo è stata una grande emozione, avevo tanta voglia di fare e sono soddisfatto del mio primo gol in Primavera. La prossima gara? No, ora ci godiamo questa vittoria e il fine settimana, Galloppa ci deve pagare una cena come squadra poi penseremo a lavorare per la prossima avversaria"