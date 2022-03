ZARA, Con un rinforzo a reparto viola da Champions

Il noto giornalista e scrittore Furio Zara ha così parlato della Fiorentina: “Per la prima volta c’è una lotta interessante fino in fondo, la Fiorentina gioca di rincorsa ma ha qualche carta. Se si giocasse senza tirare in porta sarebbero a lottare per il titolo! Al di là degli scherzi, è un valore per il nostro campionato. A San Siro poteva vincere, in questo momento ha un valore assoluto come Torreira, sta giocando a mezzo metro da terra, in stato di grazia. Non mi aspettavo Italiano così, era da valutare al salto ma ha personalità forte, idee di gioco, sa farsi ascoltare dai calciatori. Nessuno in Serie A si è migliorato tanto, con un rinforzo a reparto la Fiorentina può candidarsi in modo credibile all’Europa, anche la Champions. Le gerarchie del calcio italiano stanno cambiando molto in fretta dopo la dittatura Juve, ce ne siamo accorti, e credo l’anno prossimo si ribalteranno ancora, permettendo a realtà come la Fiorentina di entrare nel salotto buono”.