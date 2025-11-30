Zappacosta: "Manteniamo i piedi per terra. Palladino ci ha dato nuova forza"
Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria ottenuta dalla Dea contro la Fiorentina: "Non stavamo facendo benissimo, questi risultati ci danno un nuovo slancio. Manteniamo i piedi per terra, continuiamo così con cattiveria e intensità come Atalanta. Palladino? Il mister, come ho detto prima, ha portato tanto entusiasmo: è giovane e ti regala forza per andare avanti con forza".
