Dagli inviati Vanoli in conferenza: "Il confronto con i tifosi mi ha caricato. Padroni del nostro destino "

vedi letture

Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli nel post partita della sconfitta contro l'Atalanta:

Fiorentina timorosa in avvio?: "Abbiamo sofferto i primi 20 minuti soprattutto con De Ketelare. Poi credo che il goal ci ha fatto calare un po', ma dall'altra parte penso che analizzando i numeri la Fiorentina ha portato degli spunti positivi. Ci aspetta una settimana molto importante, e ho visto una squadra in crescita: ora io devo essere bravo a far trovare pronta la squadra, anche perché siamo padroni del nostro destino".

Sull'atteggiamento e il confronto con i tifosi: "Voglio ringraziare i tifosi della Fiorentina. Le parole di Edin sono state secondo me un po' strumentalizzate: abbiamo avuto un bellissimo confronto con i tifosi, e per uscire da una situazione di questo tipo serve essere compatti. Abbiamo avuto tante situazioni dove potevamo sicuramente fare goal, e dall'altra parte occorre migliorare perché ci aspetta un mese importante".

Sull'impiego dal primo minuto di Dodo: "Non era un problema serio: ha una cicatrice forte proveniente da un precedente infortunio. Ho uno staff sanitario preparato e mi avevano dato l'ok per Dodò. Voglio fare i complimenti anche a Parisi perché sta facendo delle partite di buon livello nonostante la situazione".

Che scelte di formazione dobbiamo spaettarci per le prossime gare: "Per cambiare qualcosa bisogna anche essere fortunati, liberarli di più con la testa. Forse questa settimana avendo il tempo di allenarli a pieno regime posso sicuramente trasmettere ancora di più le miei idee. Purtroppo questa squadra non ha degli esterni, e la situazione non è facile: nel calcio di oggi gli esterni hanno un ruolo fondamentale. Sicuramente recuperare Robin sarà fondamentale anche per come attacca la porta. Dobbiamo ritrovare l'autostima, penso per esempio a Kean. Tuttavia sconfitte come queste possono aiutarci".

Sente la società vicina?: "La società è sempre stata al mio fianco: non mi sta mancando nulla. Noi siamo i padroni del nostro destino. Poche volte ho visto nel calcio quello che è successo stasera con i nostri tifosi: mi ha caricato enormemente questa cosa. Edin Dzeko si è preso carico di questa costa: sono segnali importanti, ma ora tocca a noi".