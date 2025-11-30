Djimsiti: "Vinto contro una squadra di qualità. Kean uno dei migliori al mondo"

Il difensore dell’Atalanta, Berat Djimsiti, ha parlato in conferenza stampa nel post partita del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Ci voleva fiducia, mentalità e intensità. Sono contento per la vittoria di oggi: siamo ritornati e ora dobbiamo continuare così".

Atalanta che difende e attacca insieme?: "Fa parte del nostro DNA: un fattore che ci ha portato a compiere grandi cose negli anni passati. Sono fiducioso per il lavoro che stiamo facendo con il mister. Abbiamo affrontato una squadra di qualità. Su tutti Kean che è uno dei centravanti più forti del nostro campionato. Vero che hanno avuto qualche occasione, però siamo stati solidi".