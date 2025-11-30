Djimsiti: "Vinto contro una squadra di qualità. Kean uno dei migliori al mondo"

Djimsiti: "Vinto contro una squadra di qualità. Kean uno dei migliori al mondo"
20:40
di Redazione FV

Il difensore dell’Atalanta, Berat Djimsiti, ha parlato in conferenza stampa nel post partita del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Ci voleva fiducia, mentalità e intensità. Sono contento per la vittoria di oggi: siamo ritornati e ora dobbiamo continuare così".

Atalanta che difende e attacca insieme?: "Fa parte del nostro DNA: un fattore che ci ha portato a compiere grandi cose negli anni passati. Sono fiducioso per il lavoro che stiamo facendo con il mister. Abbiamo affrontato una squadra di qualità. Su tutti Kean che è uno dei centravanti più forti del nostro campionato. Vero che hanno avuto qualche occasione, però siamo stati solidi".