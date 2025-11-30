Ranieri non si abbatte: "Abbiamo fatto una grande partita. A Sassuolo daremo di più"

Luca Ranieri, capitano della Fiorentina, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel post partita di Dazn dopo la sconfitta contro l'Atalanta: “Il confronto a fine gara con i tifosi ci voleva, le parole di Edin son state da vero leader. Adesso ripartiamo più forti di prima, sta a noi spingerli verso di noi con le prestazione. Abbiamo una settimana per lavorare, per spingere, sono sicuro che ne usciremo".

Sulla voglia di uscira da questa situazione: “Per noi è diventata una missione, dobbiamo avere paura della retrocessione ma allo stesso tempo anche la voglia di uscirne prima possibile. Non sarà facile, ma abbiamo capito il momento da parecchio tempo. Oggi abbiamo fatto una grande partita, sono sicuro che già a Sassuolo faremo qualcosa in più. Ad oggi meritiamo questa classifica, ma non la meriteremmo se pensiamo a quello che ci stiamo mettendo”.

Cosa ci può dire dell'umore dello spogliatoio?: “Fare il capitano l'anno scorso era più semplice, ma sono queste le sfide che ti fanno crescere. Da un mesetto il gruppo ha capito la situazione, adesso c'è paura nello spogliatoio, ma è una paura giusta”.