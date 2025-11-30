Dagli inviati Ranieri in conferenza: "Supporto dei tifosi fondamentale per uscire da questo momento"

Il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida persa a Bergamo contro l'Atalanta. Queste le sue parole: "Il confronto a fine gara con i tifosi ci ha caricato. Dzeko ha fatto bene a dire queste cose: dobbiamo risalire e serve anche il sostegno dei nostri tifosi".

Fiorentina è padrona del proprio destino?: "Certo che si. Siamo consapevoli della situazione in cui siamo: giusto anche aver paura per mantenere gli occhi ben aperti. Dobbiamo risollevarci tutti insieme e la Fiorentina deve lottare su ogni pallone".

Sul suo stato emotivo in questa situazione essendo anche capitano: "Mi ha fatto piacere che il mister riponga molta fiducia in me. Una situazione che fa male a tutta la squadra, ma al tempo stesso serve crescere tutti insieme. Stasera abbiamo fatto una bella partita, ma non basta: già questa settimana lotteremo per vincere".