Dagli inviati Palladino: "Ritorno in viola? Solo una chiacchierata. Dispiace vedere la Fiorentina così"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta ed ex tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Dea contro i viola per 2-0. Queste le sue parole:

Sull'importanza si questa vittoria "È molto importante. Abbiamo affrontato una squadra di grande qualità e di tecnica. I goal arrivano perché li cerchi e ci credi: abbiamo giocato da squadra. L'Atalanta ha attaccato e difeso insieme: sono davvero contento e vedo tutti i ragazzi coinvolti: ho un gruppo fantastico. Vincere in Champions League era importante, ma lo è anche in campionato".

Il duello a centrocampo è stato decisivo?: "La Fiorentina è una squadra di valore che non merita la classifica che ha: loro hanno grande qualità considerando anche l'anno scorso. Abbiamo giocato alla pari contro la viola: nel primo tempo forse potevamo essere più aggressivi nel conquistare la palla, mentre nel secondo tempo abbiamo fatto meglio tra velocità e anche pressione. De Roon l'ho messo su Fagioli mentre Ederson su Mandragora, perché quando recuperiamo palla dobbiamo innescare subito gli attaccanti".

Sulla Fiorentina in fondo alla classifica: "Mi dispiace molto vedere la Fiorentina così. Sono una squadra di qualità e sono sicuro che si risolleverà".

Voci su un ritorno vere?: "Si, ma c'era stata solo una chiacchierata. Sono contento di essere qui all'Atalanta".