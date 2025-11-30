Fiorentina, nessuna squadra si è mai salvata con zero vittorie dopo 13 giornate
La Fiorentina perde nuovamente in campionato sul campo dell'Atalanta e raccoglie, anche con una buone dose di sfortuna, la settima sconfitta in campionato dopo 13 giornate di Serie A, condite da 6 pareggi. Quella legata alla sconfitta però non è la sola nota negativa che i viola si portano via dalla serata della New Balance Arena. C'è infatti un dato statistico che fa preoccupare ancora di più.
Nella storia del nostro campionato infatti nessuna squadra si è salvata senza aver mai raggiunto la vittoria dopo 13 partite disputate. Non un dato che fa ben sperare, con i viola che ricordiamolo si trovano attualemente a 6 punti in classifica a pari punti con il Verona ultimo ma avanti rispetto ai gialloblù per una miglior differenza reti.
