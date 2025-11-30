Ancora Vanoli: "Ho visto molti segnali positivi. A piccoli passi ma c'è una crescita"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro l'Atalanta: "A fine partita c'è stato un momento importante, se stiamo vicini, lottiamo tutti insieme. Sono contento perché le parole di Edin a volte vengono strumentalizzate, invece c'è stato un faccia a faccia da veri uomini. Daremo ora il 200% perché se lo meritano e porteremo fuori la Fiorentina da questa situazione".

Sui segnali del match: "Ho visto tante cose positive, la reazione al gol subito e la voglia di non mollare. Nonostante abbiamo giocato giovedì, siamo usciti con grande orgoglio. Non chiamerei però la sfortuna in mezzo, la palla deve essere vita o morte e dobbiamo essere concentrati sui dettagli. Anche nel secondo tempo, abbiamo rischiato qualcosina in campo aperto, ma siamo stati sul pezzo. Dobbiamo preparare una sfida abbastanza importante".

Servirà lavorare sulla mentalità?: "Devi essere bravo a lavorare sul gioco di squadra, lavorando con coraggio e con la palla tra i piedi. Con i ragazzi dobbiamo cercare una soluzione per evitare paura, dobbiamo tirar fuori la personalità. Lo stanno dimostrando, a piccoli passi, perché un po' di crescita c'è stata. Stasera siamo stati anche non troppo fortunati".

Sulle prossime gare più abbordabili: "Le opportunità vanno cercate, tutto dipende da noi. Tutti insieme dobbiamo uscire da questa situazione".