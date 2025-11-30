"Noi e la Fiesole ci salviamo", Goretti rivela il dialogo tra giocatori e curva

Il direttore tecnico della Fiorentina Roberto Goretti ha parlato ai canali ufficiali del club nel post partita della sconfitta contro l'Atalanta. Queste le sue parole: "La partita si può vedere in due modi, guardando alla classifica oppure no. Se non la si guarda la gara di oggi è importante, l'atteggiamento avuto è quello giusto. Siamo stati anche sfortunati, almeno un gol l'avremmo meritato. La strada ora è quella della dedizione assoluta, in tutte le gara dovremo cercare di prendere i tre punti lottando per cambiare il momento sapendo che tutto non avviene in un click. Dobbiamo riportare la fortuna dalla nostra parte perché forse non ce la stiamo meritando. Sereve resilienza e mentalità per fare il meglio in ogni gara".

Sui tifosi: "Ho sentito i ragazzi nello spogliatoio e hanno detto "Noi e la Fiesole ci salviamo", è stato uno scambio di messaggi importante. Ora per venire fuori dal fondo della classifica serve consapevolezza. Faccio anche l'imbocca al lupo al nostro ex mister Palladino da parte mia e della società":