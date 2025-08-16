Zanetti sul mercato del Verona: "Mancano 5 titolari, ecco i ruoli. E che tegola Suslov"

vedi letture

Il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Coppa Italia, lunedì contro l'Audace Cerignola. L'allenatore scaligero ha fatto una premessa sull'infortunio al crociato di Suslov che lo terrà a lungo fuori e poi ha ribadito le necessità di 5 rinforzi dal mercato: "Oggi è una brutta giornata, questa notizia di Suslov non ce l'aspettavamo, ha avuto una distorsione da solo, perdiamo un giocatore determinante. Un mio giocatore, mi sento di dire, anche dal punto di vista mentale, dell'anima. Unito alle sue qualità era uno determinante, gli faccio un in bocca al lupo. Perdiamo una pedina importante oltre agli altri che sono partiti. Lo aspettiamo, ha sempre dato tutto per me e la maglia. Dall'altra parte c'è la partita, la prima ufficiale, abbiamo voglia di fare bella figura in preparazione della prima di campionato. Dobbiamo rimanere concentrati lì".

Ha parlato di mercato con il ds?

"Assolutamente sì, non vedo il motivo per cui non debbano arrivare almeno 5 giocatori. Sono partiti giocatori importanti, abbiamo un ds di altissimo livello e un presidente che ha parlato della volontà di fare una squadra forte, non sono preoccupato su questo, piuttosto per le partite che arrivano sarebbe stato meglio che questa cosa fosse successa prima. Ma se vi aspettate lamentele da parte mia non fa parte del mio modo di lavorare e di essere. La salvezza deve arrivare a giugno, ci mettiamo a testa bassa a lavorare".

Dove mancano rinforzi?

"In tutti. Un centrale come Coppola, dobbiamo rimpiazzare Tchatchoua e anche il vice di Tchatchoua, dobbiamo rimpiazzare Duda e il centravanti. I ruoli sono ben chiari. Ora vediamo anche per la situazione di Suslov. Bernede play? Assolutamente sì, andiamo avanti in tal senso. Abbiamo lavorato su due sistemi di gioco, 3-5-2 e 3-4-2-1, questo dipende anche dagli attaccanti che vogliamo dal mercato".