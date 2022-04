ZANETTI, Ancora arrabbiato per sconfitta a Firenze

Nella conferenza stampa di presentazione alla gara con l'Atalanta, l'allenatore del Venezia Paolo Zanetti è ritornato a parlare anche della sconfitta con la Fiorentina nel precedente turno di Serie A. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

"Non possiamo tirare fuori la paura come fatto vedere a Firenze, il primo tempo è stato imbarazzante come penso mai abbiamo fatto, il secondo tempo invece mi ha reso orgoglioso, si è vista una squadra completamente diversa e con un pizzico di cattiveria e fortuna in più si poteva pareggiare contro una squadra forte e in forma. Sono più incazzato oggi per quanto non abbiamo fatto a Firenze nel primo tempo che per altre partite, quel primo tempo non si deve rivedere."