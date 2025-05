Walter Sabatini: "Kean-Retegui in Nazionale? Spalletti in questo è un maestro"

vedi letture

Il dirigente Walter Sabatini ha parlato a Radio Sportiva commentando così la possibilità di vedere in nazionale la coppia d'attacco Retegui Kean. Queste le sue parole: "I grandi calciatori non sono mai incompatibili. Per me Kean e Retegui possono giocare insieme e in questo Spalletti è un maestro. Sicuramente è una soluzione che può essere adottata se ci sono i giusti presupposti. E' uno che con i calciatori di qualità non si è mai fatto problemi nel metterli insieme in campo".