Primavera, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cesena: sfida che vale il primato

Primavera, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cesena: sfida che vale il primatoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 12:50News
di Redazione FV

La Fiorentina Primavera scenderà in campo alle 13 al Viola Park per affrontare il Cesena nella quindicesima giornata di campionato. Una sfida per il primato dato che gli ospiti sono solo ad una lunghezza dai viola. Di seguito le formazioni ufficiali: 

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Sadotti, Kospo, Evangelista; Bonanno, Montenegro; Kone, Atzeni, Bertolini; Braschi. Allenatore: Daniele Galloppa

CESENA (4-3-3): Fontana; Mattioli, Kebbeh, Casadei, Marini; Domeniconi, Carbone, Bertaccini; Galvagno, Tosku, Rossetti. Allenatore: Nicola Campedelli