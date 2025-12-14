Volley, il sogno della Savino del Bene continua: oggi la finale del Mondiale per club

Un sogno che continua, con voglia di stupire il mondo: la Savino del Bene Volley Scandicci si è qualificata per la finale del Mondiale femminile per club di pallavolo, battendo per 3-0 (25-23, 26-24, 25-19) a San Paolo, in Brasile, anche il Dentil Praia Club. Oggi, alle 20.30, l’ultimo ostacolo fra le toscane e il trono sarà Conegliano, in un derby tutto italiano. Sinora Scandicci ha vinto tutti e 12 i set giocati, in quattro partite, compresa quella con l’Osasco in un girone che comprendeva anche Zetysu e Alianza Lima. Ieri, nei primi due set, Ognjenovic e compagne sono state ciniche nei momenti decisivi. Azzerato il doppio vantaggio (15-17) e poi sciupato il +3 (da 21-18), la Savino del Bene ha riallungato con Bosetti e chiuso il primo parziale grazie un errore di Michelle.

Brasiliane mai dome anche nel secondo parziale, con Antropova da un lato e Caffrey dall’altro a duellare in ogni fondamentale. Skinner ha scavato un solco doppio (18-16) ma a sigillare il parziale è stato un sontuoso muro a uno di Graziani su Fingall. Risultato mai in discussione nel set decisivo, con le padrone di casa capaci solo di avvicinarsi ma mai di tornare definitivamente in partita. Per Scandicci, 20 punti di Antropova e 16 di Skinne.