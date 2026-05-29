Fiorentina, nuovo interessamento per Joao Mario della Juventus

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Ritorno di fiamma per la fascia destra. L’edizione odierna de Il Tirreno scrive che la Fiorentina sarebbe interessata a Joao Mario della Juventus, dove non ha trovato spazio e che potrebbe sposarsi bene col sistema di gioco di Fabio Grosso. Il giocatore ha un contratto con la società bianconera valido fino al 2030.

L'ex obiettivo di Pradè

Ricordiamo che i viola si erano già interessati al classe 2000 sotto la gestione sportiva di Daniele Pradè. Adesso ci potrebbe essere un nuovo interessamento da parte del club dei Commisso per rinforzare una zona del campo delicata. Da capire se ci siano i margini per trattarlo a cifre abbordabili nonostante il contratto lungo.