Mercato, la Fiorentina è interessata a Sven Mijnans dell’AZ Alkmaar

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Possibile obiettivo direttamente dall’Olanda. Secondo quanto riporta il portale footballtransfer.com, la Fiorentina sarebbe tra le società interessate a Sven Mijnans, centrocampista classe 2000 dell’AZ Alkmaar che doveva partire già la scorsa estate salvo non concretizzare la trattativa col PSV. L’Italia è una delle destinazioni gradite al giocatore, per cui c’è la concorrenza di Milan e Bologna. Dall’estero invece piace a Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Tottenham.

Il centrocampo da ricostruire

La società viola farà il possibile per rinforzare una zona del campo che potrebbe essere rivoluzionata nel corso dell'estate. In molti centrocampisti della Fiorentina attuale potrebbero non essere riconfermati in vista della prossima stagione, motivo per cui i dirigenti sono già al lavoro per trovare forze fresche da garantire al nuovo allenatore che, salvo sorprese, dovrebbe essere Fabio Grosso. Tra i nomi in ballo, quindi, entra Sven Mijnans.