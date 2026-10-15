Viviano si ricrede: "Su Palladino forse ho sbagliato. Siamo stati ingenerosi"

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Intervistato dal Corriere dello Sport per un parere sul Bologna, Emiliano Viviano ha commentato la scelta di affidare la panchina rossoblu a Raffaele Palladino. "Non mi piacciono gli allenatori che si nascondono, e lui non si è nascosto - dice Viviano. A Firenze qualche volta l'ho criticato, a posteriori, probabilmente sbagliando. Siamo stati ingenerosi nei suoi confronti perché ha fatto tanti punti ed esaltato la qualità di tanti giocatori".

Poi parla della squadra in generale: "Il Bologna sta passando una transizione. Negli ultimi anni ha avuto il rendimento più alto della sua storia recente. Ha vinto una Coppa Italia, ha lottato per l'Europa, poi ha venduto, provato con un allenatore esonerato. A Lecce la squadra ha dimostrato di essere solida ma ci sono giovani, tanti stranieri. Palladino ha bisogno di tempo per conoscere e capire l'ambiente Bologna, anche se lì, un posto meraviglioso, è facile ambientarsi".