Il River Plate pareggia 1-1 col Sarmiento. E Otamendi si infuria con Beltran
Il River Plate non va oltre l'1-1 sul campo del Sarmiento, nel recupero dell'undicesima giornata del Torneo Clausura argentino. Un risultato deludente per la formazione guidata da Leonardo Ponzio, che manca ancora una volta l'occasione di entrare nelle prime otto posizioni della Zona B, quelle che garantiscono l'accesso ai playoff. Allo stadio Eva Perón di Junín sono i padroni di casa a passare in vantaggio dopo appena 14 minuti, grazie alla rete di Julián Contrera. Il River prova a reagire, ma fatica a concretizzare le occasioni create, chiudendo il primo tempo sotto di un gol. Nella ripresa il Millonario aumenta la pressione e trova inizialmente il pareggio con Gonzalo Montiel, ma la rete viene annullata dal VAR per un precedente fallo di mano di Fausto Vera. Lo stesso Montiel riesce poi a firmare l'1-1 al 71', sfruttando un assist di Thiago Almada. Nel finale il River cerca inutilmente il gol della vittoria, dovendosi accontentare di un punto. La squadra di Ponzio sale così a quota 17, al nono posto della Zona B, mentre il Sarmiento raggiunge quota 20. La corsa ai playoff resta dunque complicata per il club argentino.
L'episodio tra Otamendi e Santiago Beltran
Da notare come durante la partita sia avvenuta una sfuriata del capitano Nicolas Otamendi. Come mostra il video, su una palla in profondità allontanata poi dall'ex viola Martinez Quarta, Otamendi si è infuriato con il portiere Santiago Beltran, accostato alla Fiorentina in questi giorni, perché secondo il centrale stava uscendo troppo poco. "Esci almeno una volta", ha gridato Otamendi a Beltran.
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