L'AD del Genoa svela: "Ci era stato offerto De Gea, con Sucu avremmo detto sì"

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Intervistato dal portale Flashscore (Diretta.it), l'amministratore delegato del Genoa Andres Blazquez ha raccontato un retroscena sulle strategie di mercato del Grifone degli scorsi anni, fermate dalla vecchia proprietà A-Cap per questioni economiche: "Posso farle un esempio relativo alla gestione A-Cap e al danno sportivo che abbiamo subito. Avevamo un'opzione per acquistare Djed Spence per 7 milioni di euro, e loro hanno rifiutato. Quando giocava per noi, si ricordi, era felice qui, avevamo l'opzione e la dirigenza di A-Cap disse: 'No, non potete permettervelo'."Io dissi: 'Guardate, è una buona opportunità'.

De Gea ci fu offerto a parametro zero e, ancora una volta, credo che A-Cap abbia detto: 'È un portiere vecchio stampo, non dovremmo prenderlo'. e garantisco che se il signor Sucu avesse avuto il controllo all'epoca, avremmo esercitato l'opzione per acquistare David de Gea. Persino Mason Greenwood era stato offerto dalla stessa persona. Quindi direi che probabilmente abbiamo perso oltre 70-80 milioni di euro in valore dei giocatori perché avevamo persone esterne al mondo del calcio. Non ci era permesso prendere decisioni basate su concetti sportivi".