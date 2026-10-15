Antognoni esordì con la Fiorentina 54 anni fa esatti: il ricordo
È una data importante quella di oggi per la storia della Fiorentina. Come riporta il Museo Viola, il 15 ottobre 1972 avvenne l'esordio con la maglia gigliata di Giancarlo Antognoni, contro il Verona nel campionato 1972-73. Questo il ricordo del museo: "ACCADDE OGGI... Il 15 ottobre 1972 la Fiorentina giocava allo stadio Bentegodi di Verona contro i gialloblù del Verona per la terza giornata del Campionato di Serie A 1972-73. Dopo l'infortunio di De Sisti, l'allenatore Nils Liedholm decise di far debuttare il giovane Giancarlo Antognoni che indossò la maglia bianca col giglio rosso ed il numero 8 sulla schiena.
I viola scesero in campo con questa formazione: Superchi, Galdiolo, Longoni; Scala, Brizi, Orlandini; Perego, Antognoni, Clerici, Merlo, Sormani.
La Fiorentina vinse per 2-1 grazie ad un'autorete di Mascalaito ed una rete di Clerici, ma la notizia più importante era il debutto del "Ragazzo che giocava guardando le stelle", il giocatore più importante ed amato della Storia Viola, Giancarlo ANTOGNONI! Oggi nel 54° anniversario del suo debutto il Museo Viola celebra il nostro "Capitano".
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