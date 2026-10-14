La Roma sogna, poi lo psicodramma da 3-1 a 3-4: vince il Real Madrid all'Olimpico
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Incredibile beffa per la Roma contro il Real Madrid in Champions League. La squadra giallorossa gioca una partita pressoché perfetta per 80 minuti, poi crolla nel finale sotto i calci piazzati degli spagnoli. Dopo il primo tempo chiuso sul punteggio di 1-1 con le reti di De Roon e Mbappé, nel secondo tempo nonostante gli infortuni di Koné e Dybala la squadra di Gasperini va sul 3-1 con la doppietta di Malen e tante occasioni fallite. Ma proprio quando la squadra era in controllo, il Real segna a raffica da calcio d'angolo: prima il 3-2 di Espì, poi il 3-3 di Endrick e alla fine la zampata di Rudiger per il 3-4 che sancisce una sconfitta incredibile.
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