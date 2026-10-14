La Roma sogna, poi lo psicodramma da 3-1 a 3-4: vince il Real Madrid all'Olimpico

La Roma sogna, poi lo psicodramma da 3-1 a 3-4: vince il Real Madrid all'OlimpicoFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:55News
di Redazione FV

Incredibile beffa per la Roma contro il Real Madrid in Champions League. La squadra giallorossa gioca una partita pressoché perfetta per 80 minuti, poi crolla nel finale sotto i calci piazzati degli spagnoli. Dopo il primo tempo chiuso sul punteggio di 1-1 con le reti di De Roon e Mbappé, nel secondo tempo nonostante gli infortuni di Koné e Dybala la squadra di Gasperini va sul 3-1 con la doppietta di Malen e tante occasioni fallite. Ma proprio quando la squadra era in controllo, il Real segna a raffica da calcio d'angolo: prima il 3-2 di Espì, poi il 3-3 di Endrick e alla fine la zampata di Rudiger per il 3-4 che sancisce una sconfitta incredibile. 