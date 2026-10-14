Koné lascia Roma-Real Madrid per infortunio, rischia lo stop

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Pessime notizie per Gian Piero Gasperini, perché la Roma perde per infortunio un perno del suo centrocampo. Dopo pochi minuti dall'inizio della partita contro il Real Madrid, il cui primo tempo si è chiuso sul punteggio di 1-1, Manu Kone ha accusato un problema muscolare nella zona del flessore di destra e dovuto lasciare subito il campo, facendo posto a Pisilli. Il calciatore della nazionale francese, consolato anche dal suo capitano in Nazionale Mbappé, ha lasciato il campo con il volto commosso, preoccupa la sua situazione.