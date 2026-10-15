Joseph Commisso celebra Don Luigi: "La sua dedizione mi commuove"

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Joseph Commisso, attraverso i propri canali social, ha voluto mandare un messaggio di apprezzamento nei confronti di Don Luigi, prete che è stato anche al Viola Park durante l'ultimo soggiorno della famiglia Commisso a Firenze, e che negli USA ha creato una comunità importante. "Desidero rendere omaggio al mio amico Don Luigi Portarulo, Presidente e Fondatore della Grow Together Foundation, per la sua dedizione alla fede cattolica e alla comunità italoamericana nell'area di New York - ha scritto il presidente di Mediacom e Fiorentina su Instagram.



Per Don Luigi, Grow Together è più di un nome. È il cuore della sua missione: unire le persone attraverso l'istruzione, la cultura e il servizio, affinché possano aiutarsi a vicenda a crescere. Ciò che mi commuove di più è la dedizione di Don Luigi ai bambini. Attraverso i campi estivi della fondazione, lui e il suo team offrono sport, attività creative, amicizia e momenti di preghiera, aiutando i bambini a sentirsi apprezzati e parte di una comunità che si prende cura di loro.

Don Luigi affronta i problemi con positività, cercando soluzioni anziché motivi per arrendersi. È un anticonformista nel senso migliore del termine, pensa in modo diverso e persegue idee che altri potrebbero non aver considerato. Questa combinazione di ottimismo, coraggio e azione è la chiave del nostro successo!La missione di Don Luigi deve essere una missione che tutti condividiamo. Il suo lavoro ha bisogno più della nostra ammirazione. Ha bisogno della nostra partecipazione. Donando il nostro tempo e condividendo i nostri talenti, possiamo aiutare più bambini e famiglie e creare un cambiamento duraturo INSIEME!Don Luigi, grazie per la tua amicizia e il tuo cuore generoso. Sei amato da tantissime persone. Dio benedica te e tutti coloro che aiutano la nostra comunità a crescere INSIEME qui in America".