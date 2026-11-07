Dalle vittorie mancanti ai pochi clean sheet: i numeri chiave di Fiorentina-Juventus

Come al solito, sul sito della Lega Serie A compaiono i numeri e le curiosità più interessanti della corrente giornata di campionato. Di seguito quelle relative a Fiorentina-Juventus, match che chiude l'undicesimo turno:

Sono 98 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Firenze: bilancio di 33 successi della Fiorentina (ultimo 3-0, Serie A 2024/25), 38 pareggi (ultimo 1-1, Serie A 2025/26) e 27 vittorie bianconere (ultima 0-1, Serie A 2023/24). Fiorentina senza vittorie interne in Serie A dal 13 aprile scorso: (Fiorentina-Lazio 1-0). Nelle 8 gare disputate, tra la scorsa e l’attuale stagione, bilancio di 5 pareggi e 3 sconfitte.

Fiorentina con un solo clean sheet nelle gare ufficiali della stagione 2026/27: il 3-0 interno contro il Pisa in Coppa Italia del 15 settembre scorso. Fiorentina con 2 vittorie nella Serie A 2026/27: entrambe in trasferta e con il risultato di 2-4. Fiorentina squadra che perde più punti da situazione di vantaggio (8, come Cagliari e Udinese). Fiorentina squadra che completa più dribbling a partita (11,4). Fiorentina squadra che riceve più ammonizioni (23).

Solo l’Inter (4,8) effettua più tiri da palla inattiva a partita della Juventus (4,7). Juventus squadra che batte più calci d’angolo a partita (8,2). Juventus squadra con più clean sheet all’attivo (5, come la Roma).

Tra Paolo Vanoli e Luciano Spalletti 3° incontro ufficiale: nei 2 precedenti, entrambi nella Serie A 2025/26, una vittoria per Vanoli e un pareggio. Mateo Pellegrino a segno contro il Sassuolo: 3° gol in campionato per l’attaccante argentino. Da quando gioca in Italia, non aveva mai segnato 3 gol prima di inizio novembre. Nella stagione precendente,la terza marcatura la siglò il 23 novembre 2025.

Nessun calciatore completa più dribbling di Franco Mastantuono (33) in Serie A 2026/27. Solo Giorgio Cittadini (71) e Amir Rrahmani (65) vincono più duelli di Gleison Bremer (63). Kerim Alajbegović a segno contro il Napoli: 1° rete in Serie A per il calciatore bosniaco. Non segnava dal 17 settembre 2026 (Juventus-Nec 5-0, Europa League).