Stop per Kalulu dopo la gara del Franchi: rimarrà fermo tre settimane

Le indiscrezioni circolate nelle scorse ore hanno trovato conferma: Pierre Kalulu è costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare . Il difensore della Juventus, classe 2000, non potrà rispondere alla convocazione della Francia e sarà quindi assente anche nella sfida contro l'Italia, in programma giovedì a San Siro. Lo stop, però, potrebbe avere conseguenze anche sugli impegni con il club bianconero.

La Juventus ha reso note le condizioni del giocatore attraverso una nota ufficiale: "Al termine della gara contro la Fiorentina, Pierre Kalulu ha accusato fastidio muscolare alla coscia sinistra e questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici. Gli esami strumentali eseguiti al J|medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Il giocatore ha iniziato le cure, in accordo con lo staff della Nazionale francese che lo ha sconvocato". Secondo quanto riportato da TMW , Kalulu dovrebbe rimanere ai box per circa tre settimane. Se i tempi venissero confermati, il francese salterebbe non soltanto gli impegni con la propria Nazionale, ma anche la trasferta contro il Venezia, alla ripresa del campionato, e la successiva sfida contro il Como, fissata per domenica 29 novembre alle 20:45.