Tacchinardi: "La Juve non è feroce, Pellegrino forte di testa ma non lo marcava nessuno"

L'ex bianconero ed oggi opinionista Mediaset, Alessio Tacchinardi, durante la trasmissione Pressing ha commentato il pareggio tra Fiorentina e Juventus da vivere per quest'ultima come una sconfitta: "Ha il sapore di una sconfitta, questa partita con la Fiorentina è il riassunto di questo inizio di stagione della Juve. Non hanno fame, non sono ossessionati. Non puoi prendere un gol del genere. Nessuno va a marcarlo.

Se i difensori non si trovano bene a difendere a zona, non possono bussare alla porta di Spalletti e dire: 'Mister, possiamo cambiare?'. Si fa se si ha un po' di personalità", è la dura presa di posizione dell'ex giocatore. Nel mirino dunque soprattutto la difesa: "La Juventus è una squadra poco feroce, a livello difensivo, perché prende l'ennesimo gol come quello fatto da Pellegrino: lui salta bene ed è forte di testa, ma nell'occasione non lo marca nessuno".