Cubarsi vince il Golden Boy 2026: tra i candidati c'era anche Mastantuono

È Pau Cubarsì il Golden Boy 2026. La vittoria del prestigioso riconoscimento targato Tuttosport, assegnato ogni anno al miglior Under 21 europeo, è stata annunciata questo pomeriggio direttamente dal Mapei Football Center di Sassuolo, sede scelta per l’evento. Per la Serie A, invece, in corsa fra i 25 finalisti c’erano Kerim Alajbegovic della Juventus, Rodrigo Mora della Roma e Franco Mastantuono della Fiorentina. Il centrale del Barcellona vince davanti a talenti del calibro di Lennart Karl e Diomande, Zaire-Emery e Endrick, e sarà premiato il 14 dicembre a Torino.

Di seguito l'elenco completo dei giovani calciatori che si sono contesi l'European Golden Boy:

Charalampos Kostoulas (Grecia, Brighton)

Rodrigo Mora (Portogallo, Roma)

Joane Gadou (Francia, Borussia Dortmund)

Xavi Espart (Spagna, Barcellona)

Franco Mastantuono (Argentina, Fiorentina)

Finn Jeltsch (Germania, Stoccarda)

Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina, Juventus)

Said El Mala (Germania, Colonia)

Marc Bernal (Spagna, Barcellona)

Jon Martin (Spagna, Real Sociedad)

Konstantinos Karetsas (Grecia, Borussia Dortmund)

Endrick (Brasile, Real Madrid)

Gianluca Prestianni (Argentina, Benfica)

Estevao (Brasile, Chelsea)

Junior Kroupi (Francia, Bournemouth)

Lennart Karl (Germania, Bayern Monaco)

Myles Lewis-Skelly (Inghilterra, Arsenal)

Jorrel Hato (Olanda, Chelsea)

Victor Froholdt (Danimarca, Porto)

Rayan (Brasile, Bournemouth)

Luka Vuskovic (Croazia, Brighton)

Ayyoub Bouaddi (Marocco, Manchester City)

Yan Diomande (Costa d'Avorio, Real Madrid)

Pau Cubarsí (Spagna, Barcellona)

Warren Zaire-Emery (Francia, Paris Saint-Germain)