Perinetti: "La Fiorentina ha retto contro una buona Juve: Vicario provvidenziale"

Anche Giorgio Perinetti, sulle pagine di Tuttomercatoweb.com, commenta Fiorentina-Juventus e intravede un'autostima maggiore nella squadra di Vanoli. Il direttore sportivo l'ha analizzata così, scrivendone su TMW: "Fiorentina-Juventus è stata una bella partita, i bianconeri hanno dimostrato di essere più temprati. Il pareggio fa ritrovare autostima alla Fiorentina soprattutto per la prestazione perché ha retto contro una buona Juventus e ha trovato un Guglielmo Vicario provvidenziale".

Così invece Perinetti su Sarri e la sua Atalanta: "Milan e Atalanta hanno risposto agli insuccessi di Coppa ma sono ancora attesi da altre verifiche. Bene la Roma contro un Sassuolo leggero. La vittoria mette nei guai Aquilani. La Roma inguaia un romanista. E ora la panchina del Sassuolo pare traballare".