Montella e Sousa in corsa per la panchina del Sassuolo. Ma in pole D'Aversa
Dopo l'esonero di Alberto Aquilani, il Sassuolo è al lavoro per individuare il nuovo allenatore. Il nome in cima alla lista della dirigenza neroverde, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, sarebbe quello di Roberto D'Aversa, apprezzato soprattutto per il suo pragmatismo e la capacità di gestire le situazioni più complicate.
Montella resta alla finestra
Tra le alternative figura anche Vincenzo Montella, reduce dall'esperienza alla guida della nazionale turca. Il suo profilo è stato proposto alla società emiliana e trova il gradimento di una parte della dirigenza, ma al momento resta dietro a D'Aversa nelle preferenze. Tra i nomi segnalati al direttore sportivo Palmieri ci sono anche Paulo Sousa e Davide Ballardini. Entrambi, però, sembrano attualmente più lontani dalla panchina neroverde rispetto agli altri candidati.
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