Montella e Sousa in corsa per la panchina del Sassuolo. Ma in pole D'Aversa

Dopo l'esonero di Alberto Aquilani, il Sassuolo è al lavoro per individuare il nuovo allenatore. Il nome in cima alla lista della dirigenza neroverde, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb , sarebbe quello di Roberto D'Aversa , apprezzato soprattutto per il suo pragmatismo e la capacità di gestire le situazioni più complicate.

Montella resta alla finestra

Tra le alternative figura anche Vincenzo Montella , reduce dall'esperienza alla guida della nazionale turca. Il suo profilo è stato proposto alla società emiliana e trova il gradimento di una parte della dirigenza, ma al momento resta dietro a D'Aversa nelle preferenze. Tra i nomi segnalati al direttore sportivo Palmieri ci sono anche Paulo Sousa e Davide Ballardini . Entrambi, però, sembrano attualmente più lontani dalla panchina neroverde rispetto agli altri candidati.