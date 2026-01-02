Ufficiale Ecco l'annuncio, Manor Solomon è un nuovo giocatore della Fiorentina: il comunicato

Mancava soltanto l'ufficialità, arrivata in questi minuti: Manor Solomon è un nuovo giocatore della Fiorentina. Ad annunciare l'ingaggio dell'israeliano è la stessa società viola, col seguente comunicato emesso sui canali ufficiali:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Manor Solomon dal Tottenham Hotspur. Solomon, nato a Kfar Saba, in Israele, il 24 luglio 1999, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella degli Spurs, le maglie di Shakhtar Donetsk, Leeds, Fulham e del Villarreal, collezionando 30 presenze tra Champions League ed Europa League e mettendo a segno 5 reti. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, vestito in 48 occasioni la casacca della Nazionale maggiore del suo Paese segnando 8 gol".

Solomon, fa sapere informalmente la Fiorentina, è arrivato nel pomeriggio al Viola Park per la seconda parte di visite mediche, sempre accompagnato dalla compagna e dalla madre. Al centro sportivo ha prima ricevuto il saluto e la stretta di mano del DG Alessandro Ferrari e poi è stato accolto dal capitano De Gea e dal suo ex compagno Dodo allo Shakhtar.