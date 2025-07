Viola Carpet sold out: la Fiorentina annuncia il tutto esaurito per la serata di presentazione

Il Viola Carpet, evento in programma stasera al Viola Park in cui sfileranno le squadre della Fiorentina, ha registrato il tutto esaurito. A comunicarlo è la stessa società tramite i suoi canali ufficiali, col numero di presenti sugli spalti dello stadio Curva Fiesole che sarà quindi di 3mila persone, capienza massima dell'impianto. Questa la nota del club:

"ACF Fiorentina informa tutti i tifosi che lo stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park per il Viola Carpet di questa sera è completamente sold out. Si invitano tutti coloro che sono sprovvisti di tagliando da accesso a non recarsi al Viola Park in quanto non sarà attiva la biglietteria".