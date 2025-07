Calciomercato Zortea piace ma ad ora la fascia è piena. E occhio alla mossa... Sottil

Per adesso la fascia destra della Fiorentina è a posto. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione non sono previsti movimenti in entrata se non dovesse partire qualche giocatore in quel settore del campo. Anche perché Dodo è a tutti gli effetti un tesserato dei viola, e lo sarà finché non dovesse portare un'offerta da almeno 30 milioni di euro. Ma per adesso non sono arrivate proposte ufficiali alla società. Ecco perché non ci sono i presupposti per parlare di un suo addio.

Piace Zortea: il punto.

Nadir Zortea è sicuramente un profilo gradito alla Fiorentina, ma niente di più. Potrebbe entrare in gioco nel momento in cui i dirigenti viola dovessero cedere un terzino, al di là di Dodo. Il classe '99 del Cagliari è un giocatore tenuto d'occhio da tempo: i sardi chiedono 8 milioni di euro per ragionare del prestito con obbligo di riscatto. Non c'è dubbio che il ragazzo sarebbe contento di fare un salto di qualità ulteriore, ma prima c'è da fare i conti con un'altra questione.

Occhio a Fortini e... Sottil.

La Fiorentina deve liberare qualcuno. Niccolò Fortini sarà valutato da Pioli, che deciderà se tenerlo in prima squadra o se sia il caso di rimandarlo a giocare in prestito per crescere ulteriormente. Non solo. Un altro calciatore che potrebbe ricoprire il ruolo di esterno destro è Riccardo Sottil: non è escluso che il tecnico viola lo impieghi sulla fascia opposta alla sua di competenza. Se poi anche questo esperimento non dovesse andare bene si può valutare Zortea.