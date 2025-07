Grosseto-Fiorentina il 24 luglio: tutte le informazioni per l'acquisto dei biglietti

Giovedì 24 luglio la Fiorentina sfiderà in amichevole il Grosseto. Per assistere alla sfida dello Zecchini è a prevista la vendita di biglietti elettronici: i tifosi che vorranno seguire la squadra di Pioli in trasferta potranno mostrare il tagliando all'ingresso direttamente dal proprio cellulare, o stamparlo con la stampante di casa. I biglietti sono già a disposizione da due settimane. Non sarà necessaria alcuna spedizione con corriere espresso. Il costo è variabile in relazione ai settori: in tribuna vip è di 45 euro, in tribuna laterale di 25 euro (ridotto 18), in curva di 18 euro (ridotto 13).