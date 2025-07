Ex viola, Cataldi può essere reinventato mezzala: può fare l'incursore alla Lazio

Sul Corriere dello Sport - Stadio si parla di Danilo Cataldi, che ha fatto ritorno alla Lazio dopo l'esperienza alla Fiorentina. Sarri aveva richiesto dei centrocampisti da 4-3-3 e, vista la situazione, farà forse un tentativo per reinventare Danilo da mezzala. L’ormai ex viola, ai tempi della primavera, giocava come trequartista nella squadra che si laureò campione d’Italia nel 2013. Ora, nel suo abituale ruolo di regista, si ritroverebbe chiuso da Rovella e Belahyane.

Verrà quindi quasi certamente provato sia da interno che da incursore. In partenza non sarà titolare, forse l’alternativa di Guendouzi, se si considerano Dele-Bashiru e Vecino come la coppia di interni sul centro-sinistra. Sarri in teoria potrebbe giocare con il 4-2-3-1 e a quel punto avrebbe quattro mediani da alternare.