Antonin Barak: "Pioli mi voleva al Milan. Se sarò bravo, la Fiorentina mi terrà"

vedi letture

Il centrocampista della Fiorentina, Antonin Barak, ha parlato a diretta.it: "Sono d'accordo sul fatto che in certe cose sono fuori dalla tipica visione ceca di un calciatore. Non sono d'accordo sul fatto che non sono un giocatore che corre, anzi, i dati sulla resistenza in Italia hanno dimostrato che ero uno dei giocatori che faceva più km in più in tutto il campionato. Ma probabilmente il mio modo di muovermi è fuorviante, con alcuni che pensavano che non mi impegnassi al 100%. Ma non era vero, non aveva nulla a che fare con l'impegno. Ad ogni modo, ora spero di cambiare anche questo aspetto, perché mi sono concentrato molto su questo nel mio allenamento e voglio cambiare. Sono curioso di vedere se i tifosi noteranno la differenza".

Adesso è tornato alla Fiorentina.

"Fin dal passaggio in Turchia mi sono prefissato di fare il salto di qualità. Ho un grande desiderio di avere successo nel club viola. Se sarò davvero bravo, credo che non si libereranno di me. D'altra parte, sono all'ultimo anno di contratto, si tratta dell'ultima possibilità. Ora la Fiorentina avrà come allenatore Pioli, che qualche anno fa mi voleva al Milan, ma purtroppo all'ultimo momento non è andata bene, quindi da quello che immagino non dovrei essere fuori dai suoi piani. L'Italia mi mancava e in Turchia ho capito cosa potevo perdere e mi sono reso conto che valeva davvero la pena lottare per questo".