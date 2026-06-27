Vigorelli sul futuro di Zaniolo: "Dobbiamo ridiscutere i termini con l'Udinese"

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Claudio Vigorelli, agente dell'ex viola Nicolò Zaniolo, ha parlato a Sky Sport del futuro del suo assitito all'Udinese o meno: "La promessa di sedersi al tavolo per cercare una nuova intesa contrattuale nasce, come ho già detto, dalla scorsa estate: il contratto è stato firmato negli ultimi minuti di mercato e non ci sarebbe stato tempo di discutere a lungo sui termini di ingaggio in caso di riscatto. Sia prima che dopo l'acquisto dell'Udinese a titolo definitivo dal Galatasaray abbiamo portato avanti una trattativa, che, al momento non vede le parti d'accordo".

Serve un nuovo accordo economico, senza voler pretendere uno stipendio come quello che percepiva al Galatasaray?

"Assolutamente falso. Non si è trovato ancora un accordo ma stiamo negoziando su termini diversi, certamente più vicini ai parametri della realtà Udinese".