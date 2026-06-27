Fiorentina, resta viva la pista Norton-Cuffy: è l'idea forte per il dopo-Dodo

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I viola sfidano l'Inter e le altre big di Serie A per arrivare all'esterno del Genoa, valutato intorno ai 20 milioni di euro

L'Inter è tornata a muoversi con decisione su Brooke Norton-Cuffy del Genoa per rinforzare la fascia destra, riallacciando i contatti per il ventiduenne inglese (ex Arsenal) valutato tra i 18 e i 20 milioni di euro. I nerazzurri, tuttavia, non sono affatto soli nella corsa al giocatore, che ha attirato l'attenzione di diverse big di Serie A tra cui Juventus e Napoli. Lo riporta Gazzetta.it.

Sguardo al futuro

In questo scenario si inserisce con forza la Fiorentina, decisa a sfidare le rivali per assicurarsi il talento inglese. La dirigenza viola considera infatti Norton-Cuffy un profilo ideale per il proprio scacchiere tattico e sta riflettendo concretamente sul suo acquisto in ottica eventuale post-Dodo. Con il futuro del terzino brasiliano tutto da decifrare, la Fiorentina individua nell'esterno del Genoa l'innesto perfetto per non farsi trovare impreparata e garantire continuità e spinta sulla corsia destra.