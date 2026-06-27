Ceballos saluta il Real Madrid: l'ex obiettivo viola si è svincolato

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Dopo cinque anni, Dani Ceballos si è svincolato dal Real Madrid. Lo riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo il quale il centrocampista ha anticipato di un anno la scadenza effettiva del contratto poiché reduce da un’altra stagione lontano dai riflettori. La scorsa estate il giocatore, che compirà 30 anni ad agosto, era stato accostato alla Fiorentina, ma Xabi Alonso scelse di blindarlo. Ora Ceballos, svincolato, è pronto a intraprendere una nuova avventura.