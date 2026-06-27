Ceballos saluta il Real Madrid: l'ex obiettivo viola si è svincolato
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Dopo cinque anni, Dani Ceballos si è svincolato dal Real Madrid. Lo riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo il quale il centrocampista ha anticipato di un anno la scadenza effettiva del contratto poiché reduce da un’altra stagione lontano dai riflettori. La scorsa estate il giocatore, che compirà 30 anni ad agosto, era stato accostato alla Fiorentina, ma Xabi Alonso scelse di blindarlo. Ora Ceballos, svincolato, è pronto a intraprendere una nuova avventura.
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Il colpo Viery è un messaggio: la Fiorentina torna ad alzare l'asticella. Entro il 30 giugno possibili sorprese in uscita. Accordo con Thorstvedt, adesso manca quello col Sassuolodi Pietro Lazzerini
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1 Il colpo Viery è un messaggio: la Fiorentina torna ad alzare l'asticella. Entro il 30 giugno possibili sorprese in uscita. Accordo con Thorstvedt, adesso manca quello col Sassuolo
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FirenzeViolaRodrigo Oliveira: "Vi racconto Viery, leader per contrasti e passaggi. C'era anche la Premier”
Luca CalamaiTre nomi che mi intrigano. De Gea deve restare. Bene Koleosho ma era la riserva di Ikonè. Il primo colpo è Viery: spesi 15 milioni. Antognoni aspetta un segnale da Giuseppe Commisso. Operazione Beldenti da applausi
Lorenzo Di BenedettoTutti i big sul mercato tranne Kean, ma la Fiorentina ha anche bisogno di certezze già presenti in rosa. Dodo ai saluti, nuovi colpi dal Sudamerica. Vietato guardare cosa offre il Mondiale: prezzi gonfiati dopo un mese di "gloria"
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