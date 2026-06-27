Non solo Mandragora, il Besiktas ora mette nel mirino Frendup

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Il Besiktas ha messo nella propria lista dei desideri Morten Frendrup del Genoa. Secondo quanto scrive l’edizione genovese di Repubblica, il centrocampista danese è finito nel mirino del club turco nonché dell’ex Fiorentina, Vincenzo Italiano. Si tratta di uno dei giocatori seguiti con maggiore interesse dal Besiktas, superano per funzionalità il viola Rolando Mandragora per cui c’era stata una richiesta di informazioni. Il cartellino di Frendup è valutato circa 30 milioni. Il turchi sarebbero pronti a offrirne 20.