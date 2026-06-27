Non solo Mandragora, il Besiktas ora mette nel mirino Frendup
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Il Besiktas ha messo nella propria lista dei desideri Morten Frendrup del Genoa. Secondo quanto scrive l’edizione genovese di Repubblica, il centrocampista danese è finito nel mirino del club turco nonché dell’ex Fiorentina, Vincenzo Italiano. Si tratta di uno dei giocatori seguiti con maggiore interesse dal Besiktas, superano per funzionalità il viola Rolando Mandragora per cui c’era stata una richiesta di informazioni. Il cartellino di Frendup è valutato circa 30 milioni. Il turchi sarebbero pronti a offrirne 20.
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Il colpo Viery è un messaggio: la Fiorentina torna ad alzare l'asticella. Entro il 30 giugno possibili sorprese in uscita. Accordo con Thorstvedt, adesso manca quello col Sassuolodi Pietro Lazzerini
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FirenzeViolaRodrigo Oliveira: "Vi racconto Viery, leader per contrasti e passaggi. C'era anche la Premier”
Luca CalamaiTre nomi che mi intrigano. De Gea deve restare. Bene Koleosho ma era la riserva di Ikonè. Il primo colpo è Viery: spesi 15 milioni. Antognoni aspetta un segnale da Giuseppe Commisso. Operazione Beldenti da applausi
Lorenzo Di BenedettoTutti i big sul mercato tranne Kean, ma la Fiorentina ha anche bisogno di certezze già presenti in rosa. Dodo ai saluti, nuovi colpi dal Sudamerica. Vietato guardare cosa offre il Mondiale: prezzi gonfiati dopo un mese di "gloria"
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