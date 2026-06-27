Franck Kessie si ripropone alla Serie A: "Sarei un gran bel colpo"

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Il centrocampista Franck Kessie, in procinto di svincolarsi dall’Al Ahli e accostato a più riprese alla Fiorentina la scorsa estate, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport a proposito dei rumors su un suo possibile passaggio alla Juventus: “Si, si, se ne parla, ho visto. Io penso solo al Mondiale, ma aggiungo una cosa: sono un gran bel colpo". Kessie si è qualificato per i sedicesimi di finale con la sua Costa d'Avorio. "Il mio agente sta lavorando, le chiamate sono tante, e ripeto, è normale: anche io mi prenderei in queste condizioni fisiche ed economiche!”.