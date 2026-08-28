Vidic: "Zirkzee se la caverà bene a Firenze. Sarò felice di vederlo segnare"

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Nemanja Vidic si dice ottimista sul probabile approdo di Joshua Zirkzee alla Fiorentina. L'ex difensore del Manchester United ne ha parlato nel podcast GIDEON MUFC, in questo modo: "Avrebbero dovuto venderlo già dalla scorsa stagione. Alcuni club di calcio non sono adatti a giocatori come lui. È come il caso di Liam Delap al Chelsea, che di recente si è unito al Nottingham Forest. I grandi club comportano una grande responsabilità e se come giocatore non riesci a sostenerle, opta per club che si adattino al tuo livello. Ha giocato in prestito in Serie A in prestito dal Bayern Monaco e lì ha fatto bene.

Vidic aggiunge poi sulla Fiorentina: "Sono piuttosto ottimista sul fatto che se la caverà bene alla Fiorentina. La pressione di dover rendere sempre non sarà eccessiva su di lui. Sarà anche un gruppo comodo per lui per ritrovare la forma come attaccante. Gli auguro buona fortuna e sarò felice di vederlo segnare un sacco di gol per la Fiorentina".