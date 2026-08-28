L'Olympiacos punta forte su Dodo: il club greco prepara l'offerta
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Si apre una nuova pista in uscita per Dodo dopo le voci sull'interesse del Nottingham per il calciatore. Secondo Matteo Moretto, il brasiliano sarebbe vicino all'Olympiacos, società che ha lo stesso proprietario del Nottingham Forest e che avrebbe virato su di lui perché si sarebbe interrotta la trattativa che avrebbe dovuto portare Pedersen a vestire la maglia del club greco. L'Olympiacos è pronto a presentare un'offerta per convincere la Fiorentina a cedere il calciatore alla squadra di Atene.
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Kean come Vlahovic: due irriconoscenti. Paratici doveva risolvere prima il caso Moise. Zirkzee va bene ma ora Grosso dovrà ripartire con un nuovo progetto tattico. Il Centenario impreziosito dai tifosidi Luca Calamai
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1 Kean come Vlahovic: due irriconoscenti. Paratici doveva risolvere prima il caso Moise. Zirkzee va bene ma ora Grosso dovrà ripartire con un nuovo progetto tattico. Il Centenario impreziosito dai tifosi
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Niccolò SantiKean ha capito la strategia del club e vuole andarsene. Contatto tra Paratici e Zirkzee. Beto l’alternativa. Per la fascia occhio a Philogene. Il Nottingham Forest gioca al ribasso per Dodo. Su Fabbian piomba il Parma
Lorenzo Di BenedettoParola d'ordine: equilibrio. Niente drammi dopo soli 90 minuti, ma ci sono troppe cose che non tornano. Paratici e le parole su Kean che hanno il sapore di autogol: tre errori clamorosi. Tutto in 48 ore. Grosso ha sbagliato, ma c'è tempo
Angelo GiorgettiKean dentro sullo 0-3 e altre inspiegabili scelte: per Grosso battesimo choc a Roma. Tra mercato e ingenuità serve più pazienza del previsto. Domani il corteo dei tifosi, l’importante è non perdere l’entusiasmo
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