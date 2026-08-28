L'Olympiacos punta forte su Dodo: il club greco prepara l'offerta

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Si apre una nuova pista in uscita per Dodo dopo le voci sull'interesse del Nottingham per il calciatore. Secondo Matteo Moretto, il brasiliano sarebbe vicino all'Olympiacos, società che ha lo stesso proprietario del Nottingham Forest e che avrebbe virato su di lui perché si sarebbe interrotta la trattativa che avrebbe dovuto portare Pedersen a vestire la maglia del club greco. L'Olympiacos è pronto a presentare un'offerta per convincere la Fiorentina a cedere il calciatore alla squadra di Atene.