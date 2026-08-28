L'agente di Zirkzee atteso in Italia per provare a chiudere coi viola

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Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto, l'agente di Joshua Zirkzee, ossia Kia Joorabchian, è atteso in Italia nelle prossime ore per provare a sbloccare definitivamente l'operazione. La Fiorentina vuole arrivare alla chiusura e ha fretta, anche perché sul giocatore ci sono altre squadre interessate e la concorrenza rischia di complicare ulteriormente la trattativa. Il club viola ha già presentato una proposta con un prestito oneroso da 5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a una cifra superiore ai 25 milioni.

La situazione tra le parti

Resta ancora da capire se, nell'accordo definitivo, il riscatto sarà effettivamente un diritto oppure se verranno poste le condizioni per trasformarlo in un obbligo. La presenza di Kia in Italia potrebbe quindi rappresentare un passaggio importante per cercare di accelerare i contatti e arrivare a un'intesa. La Fiorentina vuole chiudere l'operazione il prima possibile, consapevole che il tempo stringe e che le altre squadre interessate potrebbero inserirsi con proposte concrete.